O domnevnem nasilju profesorja bodo presojali še enkrat

Pred enim letom je ljubljanska okrožna sodnica Polonca Valentinčič Bertoncelj 60-letnemu Ljubljančanu in njegovi 47-letni ženi izrekla sodbo, ki je njunim žrtvam, zdaj že polnoletnim štirim otrokom, in njihovi mami prinesla vsaj malo moralnega zadoščenja. Očetu otrok in nekdanjemu možu je naložila večletno zaporno kazen, soobtoženi 47-letnici pa pogojno kazen. A je bila sodba zdaj razveljavljena.