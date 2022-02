O ustreznosti izplačila denarja Odlazku ni dvomil

V nadaljevanju preberite:

»Vse očitke zanikam, saj nikoli nisem odredil nobenih izplačil, če za to ni obstajala podlaga,« je na ljubljanskem okrožnem sodišču zatrdil Ivo Gulić, nekdanji direktor družbe Set, d. o. o., ki mu tožilstvo očita zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Medijskemu mogotcu Martinu Odlazku in njegovemu sinu Gašperju Odlazku naj bi omogočil nezakonito premoženjsko korist v višini 67.093 evrov. Odlazka sta v zagovoru to že prejšnjič zanikala.