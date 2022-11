Ob meji je umrla 21-letna Nepalka

S PU Koper so poročali o tragični zgodbi ene od prebežnic, ki je umrla ob meji s Hrvaško na poti k boljšemu življenju. Po poslabšanju zdravstvenega stanja je 21-letnica iz Nepala namreč umrla.

Na operativno-komunikacijski center (OKC) so v nedeljo ob 9.48 kolegi z ReCO Pazin sporočili, da so sprejeli več klicev tujca, ki je nekje v gozdu nad Rakitovcem in potrebuje pomoč. Odzvali so se policisti in odšli na pomoč, ob 13.05 pa je na številko 113 poklical moški in sporočil, da je našel dve ženski na hribu Mali Grižan, ena pa je umrla. »Policisti so ugotovili, da gre za državljanki Nepala, stari 21 in 40 let, ki sta bili del skupine petih oseb, ki so nezakonito prestopile državno mejo. Zaradi slabega zdravstvenega stanja 21-letne državljanke Nepala sta zaostali za skupino,« je okoliščine tragičnega dogodka pojasnil vodja OKC David Iskra. Policisti in kriminalisti sumljivih okoliščin niso ugotovili. Zdravnica je za pokojno 21-letnico odredila sanitarno obdukcijo. Starejša je zaprosila za mednarodno zaščito.

Opozorilni strel na Dragonji

Istega jutra, že okoli 4.40, so policisti na Dragonji ustavljali voznika kombija z italijanskimi registrskimi številkami, ki je trčil v službeno vozilo policije. Policist, ki je bil že zunaj vozila, je voznika poskušal ustaviti, takrat pa je voznik trčil v policista. »Policist je zaradi odvrnitve neposrednega napada izstrelil opozorilni strel. Kljub temu je voznik kombija s kraja dogodka odpeljal, intenzivno iskanje voznika še poteka,« je pojasnil Iskra. Izkazalo se je, da je voznik v kombiju prevažal 17 ljudi, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Vse so prijeli in so zaprosili za mednarodno zaščito. »Kriminalisti SKP PU Koper so opravili ogled in zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi in prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države,« je dodal. Zaradi streljanja bo, kot je določeno z zakonom, ki določa naloge in pooblastila policije, imenovana komisija, ki bo raziskala okoliščine uporabe prisilnega sredstva oziroma opozorilnega strela.

Že pred tem, ob 02.34, so policisti na Šmarski cesti od Padne v smeri Kopra ustavljali fiata bravo z italijanskimi registrskimi tablicami. Tudi ta ni ustavil in je vožnjo nadaljeval v smeri Kopra. »Pri odcepu za staro Šmarsko cesto je ustavil in peš zbežal, v avtu pa so ostali štirje državljani Bangladeša, ki so v Slovenijo vstopili na nedovoljen način in so zaprosili za mednarodno zaščito,« je še povedal Iskra. Voznika niso našli.