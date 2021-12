Od jutra spet poteka iskalna akcija za pogrešano desetletno deklico

S policijske uprave Koper so sporočili, da od danes zjutraj od 9. ure naprej na območju Dragonje spet poteka iskalna akcija za pogrešano deklico, državljanko Turčije.

V iskalno akcijo so, kot so sporočili s policije, vključeni policisti, poklicni in prostovoljni gasilci, vodniki reševalnih psov, pripadniki podvodne reševalne službe Slovenije in potapljači Slovenske Vojske. Prav tako policisti pomorske policije in URSP izvajajo pregled in iskanje ob izlivu reke Dragonje v morje. Ob tem so dodali, da iskalno akcijo izvaja tudi večje število reševalnih služb na Hrvaški strani reke Dragonje.

Deklica do tega trenutka še ni bila najdena.

Policisti so v četrtek zvečer iz reke Dragonje rešili 47-letno državljanko Turčije. Skupaj z otrokom je poskušala prečkati reko in na ta način vstopiti v Slovenijo, pri tem je desetletna deklica, ki jo je imela mati na ramenih, padla v vodo in jo je odnesel tok po strugi navzdol.