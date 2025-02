Od osnovnošolca izsilila 70 tisočakov

V nadaljevanju preberite:

Niso še potihnili odzivi po odmevnem primeru izsiljevanja v Mariboru, v katerem so policisti in kriminalisti po končani preiskavi 13. februarja nataknili lisice na roke trem osumljencem, ki so od 25-letnika izterjali deset tisoč evrov namišljenega dolga, že imajo na Policijski upravi (PU) Maribor na mizi nov primer suma storitve kaznivega dejanja izsiljevanja.

Včeraj je v javnost prišla informacija o še enem odmevnem primeru izsiljevanja, ko se je v primežu izsiljevalcev znašel osnovnošolec v mestu ob reki Dravi.