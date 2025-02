Deček tarča izsiljevalcev – vrstnik in odrasel moški izsilila 70.000 evrov

V Mariboru naj bi na dveh naslovih potekali hišni preiskavi zaradi izsiljevanja osnovnošolskega dečka, poroča Večer. Po neuradnih podatkih naj bi njegov vrstnik in polnoleten moški od njega izsilila 70.000 evrov. Kot še poroča Večer, so eno osebo policisti pridržali.

Deček naj bi jima nosil prihranke staršev, ki so bili namenjeni za nakup hiše. Na policiji so potrdili, da »nadaljujejo preiskovalne aktivnosti v povezavi s kaznivim dejanjem izsiljevanja, ki sta ga osumljeni dve osebi s tujim državljanstvom«. Kot so dodali za portal 24ur.com, je ena od njiju v pridržanju.