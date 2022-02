Odpoved zaradi odklanjanja testiranja je zakonita

V nadaljevanju preberite:

Sodišče je zavrnilo trditve odpuščenih, da je pravna podlaga za odreditev testiranj nezakonita in neustavna. Neutemeljeno je, pravi, sklicevanje na pravico odklonitve medicinskega posega po zakonu o pacientih, saj ne gre za razmerje med pacientom in izvajalcem zdravstvenih ustanov, prav tako ne gre za kršitev ustavne pravice do zdravstvenega varstva, skladno s katero nikogar ni mogoče prisiliti k zdravljenju, razen v primerih, določenih z zakonom.

Sodišče je tako zavzelo stališče, da je v času razglašene epidemije oziroma v spornem obdobju, ko sta učiteljica in vzgojiteljica zavračali testiranje, obstajala veljavna pravna podlaga za odreditev testiranja že v zakonu o nalezljivih boleznih, država pa je v uredbi oziroma odredbi le podrobneje uredila vsebino obveznega testiranja oziroma določila posebne pogoje za delo v vzgoji in izobraževanju.