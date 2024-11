Ogenj v bolnišnici vzel življenje desetim novorojenčkom

Na neonatalnem oddelku bolnišnice v mestu Jhansi v osrednjem delu Indije je v petek zvečer po lokalnem času izbruhnil požar, v katerem je umrlo deset novorojenčkov, še 16 pa se jih bori za življenje, so sporočile indijske oblasti. Požar je domnevno izbruhnil zaradi kratkega stika na eni od naprav v bolnišnici, poročajo tuje tiskovne agencije.

Okrožni sodnik Avinash Kumar je novinarjem povedal, da je požar izbruhnil v petek okoli 22.30 po krajevnem času, reševalci pa so uspeli iz poslopja rešiti 44 od 54 novorojenčkov v enoti intenzivne nege. Predhodne preiskave kažejo, da je požar morda povzročil kratek stik v eni od naprav za kisik, je dejal Kumar.

V požaru je izgubilo življenje deset novorojenčkov, 16 jih je poškodovanih in se zdravijo v bližnjih bolnišnicah.

Na televizijskih posnetkih s prizorišča je videti zoglenele postelje in stene na oddelku, pred bolnišnico pa množico družin.

Po poročanju indijskih medijev se požarni alarmi v bolnišnici med nesrečo niso sprožili, neimenovani viri pa so to pripisali slabemu vzdrževanju sistemov za nujne primere v bolnišnici.

Indijska predsednica Draupadi Murmu in premier Narendra Modi sta izrazila žalost zaradi tragedije in zagotovila, da si bodo po najboljših močeh prizadevali preprečiti nadaljnje smrtne žrtve.

Požari v stavbah so v Indiji pogosti zaradi slabe gradnje in pogostega neupoštevanja varnostnih predpisov. Maja je v požaru v otroški bolnišnici v New Delhiju umrlo sedem dojenčkov.