Oškodovanki verjeli, a so zvodnika vseeno oprostili

Hajzer Muzliukaj je bil obtožen zlorabe prostitucije, a mu je okrožno sodišče v Ljubljani izreklo oprostilno sodbo. To je utemeljilo s tem, da tožilstvo v izreku in opisu obtožnice ni navedlo vseh elementov očitanega kaznivega dejanja oziroma je manjkal eden od ključnih elementov, in sicer sodelovanje obtoženega pri prostituciji, zato kaj drugega kot oprostilna sodba ni prišlo v poštev.



Tožilstvo mu je očitalo, da je novembra pred šestimi leti pod pretvezo, da bo znanki nudil zaščito pri nudenju spolnih storitev, od nje zahteval, da mu vsak dan izroči 400 evrov od zaslužka. Če ji kak dan ni uspelo zbrati toliko, je manko morala pokriti v naslednjih dneh. To je tudi počela vse od neznanega datuma v letu 2015 do začetka decembra 2018.