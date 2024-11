Pilot ni sprožil postopka v sili, razmere za letenje so bile menda dobre

Slovenija se sooča s hudo tragedijo, v kateri so življenje izgubili trije mladi ljudje. Manjše letalo cessna, ki je vzletelo z mariborskega letališča, je strmoglavilo v bližini pokopališča v Gančanih v Prekmurju.

Kot je danes pojasnil predsednik Letalskega centra Maribor Vili Kolar, je bilo letalo tehnično brezhibno. »Letalo je bilo pravilno vzdrževano, servisirano in registrirano, pilot pa je imel veljavno licenco, ki jo je pridobil leta 2019, ter veljavno zdravniško spričevalo,« je povedal.

Po Kolarjevih besedah so bili pogoji za letenje v Mariboru v času vzleta odlični, med letom pa ni bil sprožen noben postopek v sili. Vzrok za nesrečo bo zato predmet preiskave pristojnih organov.

Prekmurje v bilo sicer v jutranjih urah ovito v gosto meglo, kar bi lahko vplivalo na razmere med letom, navaja Sobotainfo.

Tragedija je močno pretresla lokalno skupnost, še posebej zaradi izgube mladih življenj, okoliščine nesreče pa ostajajo zavite v tančico skrivnosti.

Vzrok nesreče še ni znan, policija pa nadaljuje zbiranje obvestil. Potrdili so, da so v nesreči umrli trije ljudje; poleg pilota sta bila v letalu še dva potnika.

Identitete ponesrečencev policija še ni sporočila javnosti. Neuradno pa naj bi šlo za dva moška in žensko. Moška, stara 30 in 33 let, sta bila menda z območja Beltincev, 24-letna ženska pa s Štajerske. Poleta naj bi se po neuradnih navedbah po prvotnih načrtih udeležila še ena oseba, vendar ena od predvidenih potnic na let ni prišla.

Predsednik Letalskega centra Maribor Vili Kolar je sicer dan prej dejal, da o vzrokih nesreče ne more govoriti in ne želi ničesar prejudicirati, obenem je včeraj tudi drugače ocenil vremenske pogoje: »Nelogično je, da se je pilot odločil v takšnih vremenskih razmerah ta polet opraviti.«

Letalo je v nedeljo vzletelo z mariborskega letališča in po dobrih 30 minutah poleta strmoglavilo na območju Gančanov, kjer je bilo v tistem času megleno.