Pisavo bo pod drobnogled vzel grafolog

Zavarovalnina ni bila izplačana

Jože Slivšek očitke iz obtožnega predloga odločno zanika.

FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Grafolog bo morda lahko razjasnil dilemo, kdo je na ponudbi za sklenitev življenjskega zavarovanja izpolnil nekaj ključnih elementov, predvsem to, kdo je izpolnil rubriko z vprašanji o zdravstvenem stanju zavarovanca. Zaradi tega namreč sodijo vplivnemu PosavcuSodnica okrajnega sodišča v Krškemje tako obdolženemu Slivšku izročila svinčnik ter mu naročila, da mora na papir dvajsetkrat napisati datum in kraj, da bo njegovo pisavo pod drobnogled vzel grafolog. Odgovori o zdravstvenem stanju so bistveni za odločitev zavarovalnice glede sklenitve življenjskega zavarovanja. Sicer pa so v preiskavi rokopise oziroma pisala pod drobnogled že vzeli v Nacionalnem forenzičnem laboratoriju, kjer so pregledali pisavo in črnila, ugotovili so, da so bila uporabljena tri pisala enake kemične sestave. Slivškov zagovornikje pojasnil, da je ujemanje v kemični sestavi posledica dejstva, da so v pisarni uporabljali pisala, ki so jih v podjetju v večjih količinah naročili za lastne in promocijske namene.Slivšek je moral sesti na zatožno klop zaradi očitkov o kaznivem dejanju posebnih primerov ponarejanja listin. Očitke je odločno zanikal, saj je pogodbe na terenu sklepala zastopnica, ki je v njegovem podjetju delala po podjemni pogodbi. Povedal je, da je bil v letu 2013, ko je bila sklenjena zavarovalna pogodba, solastnik dveh podjetij, ki sta se ukvarjali z zavarovalništvom, ena je sklepala posle za Zavarovalnico Sava, druga z zavarovalnico Wiener Städtische, slednja je pozneje s Slivškovo agencijo prekinila sodelovanje.Podjetnik iz Krškega je v letu 2013 zato, da je lahko najel kredit, sklenil življenjsko zavarovanje zavarovalnice Wiener Städtische, za katero je ponudbo sestavila, ki je takrat delala za Agencijo Bonum. To je vodil Jože Slivšek, vplivni Posavec, ki je svetnik v občinskem svetu občine Krško, kar desetletje je bil član državnega sveta iz vrst SLS, je dolgoletni predsednik Nogometnega kluba Krško pa tudi član nadzornega sveta Kostaka.Na podlagi te ponudbe, ki sta jo izpolnila Mavsetova in podjetnik, je zavarovalnica sklenila življenjsko zavarovanje s podjetnikom z zavarovalno vsoto za primer smrti v višini 120 tisočakov, podjetnik pa je mesečno plačeval 37 evrov premije. A v letu 2016 je podjetnik, ki je bil ob sklenitvi pogodbe povsem zdrav, čeprav je pred leti prebolel raka, nenadoma umrl. Kmalu zatem se je pri vdovi oglasila zastopnica in ji povedala, da ji bodo zavarovalnino izplačali v roku dveh tednov. A sledil je šok: žena pokojnega je dobila pismo zavarovalnice z obvestilom, da zavarovalnine ne bo dobila izplačane, ker naj bi bili na ponudbi navedeni napačni podatki o zdravstvenem stanju. Ko so primerjali ponudbi, torej tisto, ki jo je imela žena pokojnega, in tisto na zavarovalnici, je bilo očitno, da se razlikujeta oziroma da je spremenjena tako, da so v tisti, ki jo je imela zavarovalnica, izpolnjene rubrike o njegovem zdravstvenem stanju. Gre namreč za ključne rubrike, zaradi katerih je zavarovalnica zavrnila izplačilo. »Pogodba je bila podpisana pod pogoji, ki jih je zahtevala zavarovalnica. Mož je namreč ob sklenitvi dovolil vpogled v zdravstveni karton, navedel je tudi, kdo je njegov osebni zdravnik,« je pojasnila vdova.Kot je tokrat na sodišču povedala Mavsetova, je bila ta ponudba, ki se je pozneje izkazala za sporno, njena prva pri Slivškovem podjetju. »Šla sva od postavke do postavke, izpolnila sem celo polo, tudi zdravstveno stanje zavarovanca, saj je to osnova za sklenitev ponudbe. Noben zavarovalni zastopnik si niti ne more privoščiti, da tega ne bi izpolnil. Na koncu se je podjetnik podpisal, ponudbo pa sem nato odnesla v podjetje Slivšku, kot je bilo dogovorjeno. Tam jo je pregledala tajnica in jo poslala na zavarovalnico,« je razlagala zastopnica in na vprašanje, kako to, da se na tretjem izvodu, ki ga je imela vdova podjetnika, ne vidijo izpolnjeni datum, kvadratki in agencija, odgovorila, da je možno, da je bil samokopirni papir slab ali da je bil vmes kak papir, ki je preprečeval kopiranje. »Križce sem naredila jaz,« je zatrdila. »Zanimivo, da se pogodba ni kopirala ravno v tistih delih,« je dvom o povedanem izrazila odvetnica podjetnikove vdove. A očitno trditve Marje Movse niso prepričale niti tožilke: »Mi ji ne verjamemo. Naj pisavo primerja grafolog.«