Po dvojnem umoru našli truplo osumljenca

V gozdu v Zgornji Avstriji so danes po večdnevni intenzivni iskalni akciji našli truplo 56-letnika, osumljenega, da je v ponedeljek v kraju Mühlviertel v Zgornji Avstriji ubil dva človeka. Policija domneva, da je storil samomor. Po najdbi trupla so odpravili policijsko zaščito za 50 ljudi, ki so veljali za ogrožene, poročajo avstrijski mediji.

Iskalna akcija osumljenca, v kateri je sodelovalo 250 pripadnikov avstrijskih varnostnih sil, se je začela v ponedeljek, potem ko je 56-letni lovec ubil dva človeka - župana občine Kirchberg ob der Donau Franza Hoferja in lovca Josefa Hartla.

Po navedbah policije naj bi moški najprej ustrelil župana, približno pol ure zatem pa še drugo žrtev, nato so se za njim izgubile vse sledi. Uradno motiv še ni znan, domnevno naj bi šlo za spor v lovski družini.

Osumljenca so intenzivno iskali več dni, v petek pa so po poročanju časnika Kurier našli njegov avtomobil. Danes je policija najprej našla njegovo dolgocevno pištolo, zatem pa še njegovo truplo. Kot je na novinarski konferenci povedal namestnik direktorja državne policije Rudolf Keplinger, domnevajo, da je osumljenec storil samomor.

Njegovo identiteto so potrdili s pomočjo prstnih odtisov, državno tožilstvo v Linzu pa je odredilo obdukcijo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. To bo v ponedeljek opravil salzburški oddelek za sodno medicino.

Zaradi dvojnega umora so uvedli policijsko zaščito za 50 ljudi, ki so osumljencu blizu. Policija jih je premestila na varne lokacije. Danes so jim policijsko zaščito odpravili.