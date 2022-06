Po izročitvi Sloveniji krivdo za tihotapljenje mamil zanikal

V nadaljevanju preberite:

Naročnik heroina oziroma vodja združbe je po prepričanju tožilstva Aleksander Vettorazzi, ki naj bi v Teheranu naročil 20 ton lepila za keramiko, spravljenega v 800 vreč, za svoje lavriško podjetje za prodajo keramike in sanitarne opreme Sarai. Koprski kriminalisti so mamilo zasegli, vrečam z lepilom pa so sledili do Lavrice, kamor so se heroin pripeljali Kočan, Aris Alibašić in Gregor Setnikar, ki droge med lepilom niso našli.