Po severu Evrope pustošilo neurje Malik

Sever Evrope je prizadelo neurje Malik, ki je v Veliki Britaniji terjalo najmanj dve življenji. Na Danskem so ustavili železniški promet, več ljudi so evakuirali. S severa Nemčija pa poročajo predvsem o motnjah v prometu.

Iz Anglije so včeraj poročali o dečku, ki je umrl, ko ga je zadelo podrto drevo. Moški, ki je bil z njim, je utrpel hujše poškodbe. Drugo smrtno žrtev so na Otoku zabeležili na vzhodni obali Škotske, kjer je zaradi padca drevesa umrla 60-letnica. Na območju so zabeležili veter s hitrostjo do 140 kilometrov na uro. Po celi državi pa je bilo vsaj začasno brez elektrike več kot 130.000 gospodinjstev.

Malik je medtem dosegel tudi Dansko in sever Nemčije, kjer še naprej povzroča nevšečnosti. Na Danskem je bilo v pripravljenosti 10.000 reševalcev. V kraju Frederikssund so preventivno evakuirali 20 ljudi, ki so odvisni od vsakodnevne nege. V primeru poplav jih namreč ne bi več uspeli doseči in jim nuditi oskrbe.

Na Danskem je bilo v pripravljenosti 10.000 reševalcev, ki so prebivalcem pomagali polniti protipoplavne vreče. FOTO: Tim Kildeborg Jensen/AFP

Na otoku, kjer je tudi prestolnica Koebenhavn, so preventivno ustavili železniški promet, prav tako je zaprt most, ki povezuje Dansko s Švedsko.

Na severu Nemčije so beležili zamude in odpovedi vlakov, več je bilo tudi podrtega drevja, škodo so povzročili leteči predmeti. Gasilci in policija so morali ponoči na teren več stokrat.

V Hamburgu je bila zaradi visokega plimovanja pod vodo ribja tržnica. Težave so imeli tudi v ladijskem prometu. Ena ladja je namreč obtičala pod mostom, pred obalo mesta pa je nenaložena tovorna ladja več ur tavala na morju, dokler je niso uspeli zavarovati. Poškodovanih ni bilo.