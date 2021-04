Po zdrsu čez severno steno Storžiča umrla turna smučarka

GRZS opozarja, da so v gorah še vedno zimske razmere, ki bodo vztrajale še dolgo v poletje. Trenutno snežna odeja ostaja suha in pomrznjena, zaradi česar obstaja velika nevarnost zdrsa. Zato je nujna uporaba derez, cepina in čelade. Gorski reševalci vse planince in turne smučarje pozivajo k previdnosti, uporabi varovalne opreme in primerni izbiri ture.

Na območju Storžiča se je danes okoli 9.30 zgodila gorska nesreča, v kateri se je smrtno ponesrečila turna smučarka. Kot so sporočili iz Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS), so tri turne smučarke z vrha Storžiča smučale v smeri Petega žrela, pri čemer je eni zdrsnilo in je padla čez severno steno Storžiča v smeri Črnega grabna.Okoliščine kažejo, da je ponesrečena smučarka pri spuščanju z gore zdrsnila tik pod vrhom in se po padanju na strmem pobočju ustavila nekaj sto metrov nižje, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.Pri reševanju je sodelovalo deset gorskih reševalcev Gorske reševalne službe Tržič in združena ekipa GRZS ter helikopterske nujne medicinske pomoči s helikopterjem Slovenske vojske. Sodeloval je tudi policist gorske policijske enote.Ponesrečeno smučarko so našli in jo s helikopterjem prepeljali v dolino, kjer so jo predali pristojni službi. Ostali dve smučarki so tržiški gorski reševalci pospremili v dolino.Naj spomnimo, sredi februarja so na Strožiču pod plazovi umrli trije alpinisti.