Počilo je, nato pa je vse zagorelo

Na parkirišču ob blokovskem naselju ob Cesti 24. junija v ljubljanskih Črnučah je v ponedeljek pred peto uro zjutraj zagorelo. »Po prvih podatkih so bila v požaru poškodovana štiri vozila, dve sta zgoreli v celoti, vzrok za požar pa še ni znan,« je prve podrobnosti v dopoldanskih urah sporočil Tomaž Tomaževic z ljubljanske policijske uprave. Njegovi kolegi so takrat preiskovali posledice požara, ki je prebudil tudi stanovalce.

»Pok me je zbudil, pa sem skočil, roleto dvignil in sem videl, da je že vse v plamenih,« opisuje šokantno zbujanje in prvi prizor Stašo Rebolj, stanovalec iz enega bližnjih blokov. Na parkirišču z zapornico imajo stanovalci svoje parkirne prostore v najemu. Za vstop ali izstop je potrebna parkirna kartica, tako da so lahko tu parkirali zgolj uporabniki z dostopom.

Rebolj pravi, da ga je iz spanja vrgel pok; počilo je dvakrat. Nadaljuje, da ga je najprej prešinila črna misel, da je zagorelo njegovo vozilo. Ena Reboljevih sosed je povedala: »Mercedes je prvi gorel. To so bili taki visoki plameni, najmanj deset metrov, mislila sem, da bo eksplodiral.« Med našim pogovorom so po parkirišču, katerega del je bil obdan s policijskim trakom, hodili policijski preiskovalci v zelenih kombinezonih; prej omenjeni mercedes E 320 je bil uničen od ognja, na njegovi levi pa še Toyotin kombi invalidske zveze za šport z oznakami paralimpijskega komiteja na eni strani ter majhna kia na drugi.

Preiskovalci ugotavljajo vzrok požara. FOTO: Igor Mali/Delo

Republiška uprava za zaščito in reševanje je v prvem poročilu navedla, da je zagorelo osebno vozilo, toda: »Požar se je z gorečega vozila razširil na bližnje osebno in kombinirano vozilo.« Ogenj so skupaj pogasili poklicni ljubljanski gasilci iz GB Ljubljana in prostovoljci iz PGD Črnuče. Na prizorišču je bil tudi lastnik mercedesa, ki je najverjetneje prvi zagorel. Ko smo ga vprašali, ali drži ta navedba, je skomignil z rameni in pokazal na policiste: »Menda, ne vem, to morate njih vprašati.« Na prizorišču se je znašel tudi stečajni upravitelj omenjenega možakarja, saj naj bi avtomobil po navedbah sodil v stečajno maso nekega podjetja.

Lastnik mercedesa je bil precej šokiran, saj je menda prav včeraj dopoldne sploh izvedel, da je v stečaju. Neprijetno presenečenje je sledilo še za druge lastnike oziroma uporabnike zgorelih vozil, manjše nevšečnosti pa so imeli tudi preostali stanovalci, ki niso mogli ne na parkirišče ne z njega. Naša sogovornica iz enega od blokov je povedala, da je na eni bližnjih stavb nameščena nadzorna kamera, ki bo – ob policijskih preiskovalcih – nemara pomagala razkriti, kaj se je dogajalo pred požarom in zakaj je na črnuškem parkirišču sploh zagorelo. »O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« še navaja Tomaževic.