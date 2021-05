Pod Češko kočo našli mrtvo planinko

Policisti in reševalci so iskali 36-letni žensko, ki so jo danes našli mrtvo na območju letne poti na Češko kočo. S helikopterjem so truplo prepeljali v dolino. Okoliščine kažejo na smrt zaradi zdrsa na območju letne poti na Češko kočo in posledično padec po strmem terenu, so sporočili s Policijske uprave Kranj.



Žensko je danes iskalo štirinajst gorskih reševalcev Društva GRS Jezersko, gorska policijska enota s policijskim helikopterjem in policijskimi droni.



Razmere na območju jezerjanskih gora in tudi širše, so še vedno povsem zimske in nevarne. Dnevno prihaja tudi do proženja snežnih plazov in skalnih podorov, pri čemer bodo take razmere zagotovo trajale še določen čas. Jezerjanski gorski reševalci opozarjajo tudi, da so na Češko kočo trenutno zelo nevarne vse poti.



Obvezna je popolna zimska gorniška oprema in velika previdnost zaradi snega, zdrsov, podorov. Opozarjajo še, da verigice za obutev niso primerna oprema za sredogorje in visokogorje.

