Podjetje opozarja na neznance, ki ponujajo presežek asfalta

Prejšnji teden se je po več slovenskih skupinah na družbenih omrežjih delila objava podjetja Prislan iz Dobje vasi pri Ravnah na Koroškem, ki je opozarjala na tuje delavce. »Po Koroškem se giblje ekipa, ki se predstavlja kot nizozemsko podjetje za asfaltiranje industrijskih površin. Ponujajo možnost asfaltiranja zaradi presežka asfalta po sprejemljivi ceni,« so opisali začetek zapletov.

Prišli so z več vozili: belo-zelenim nizozemskim tovornim vozilom ter belima fordom in škodo z ljubljanskimi registrskimi oznakami. »Takoj ko naročnik storitev plača, začnejo zapuščati delovišče in se potuhnejo,« opozarjajo pri Prislanu. Ob svoji objavi so dodali tudi fotografiji dveh delavcev, ki sta bila člana tuje ekipe s presežki asfalta.

V drugi facebook skupini z goriškega konca je ena uporabnic objavila podobno svarilo ob fotografiji bele škode z ljubljanskimi tablicami: »Vitovlje. Previdnost ne bo odveč. Dva moška, angleško govoreča. Oblečena v oranžno majico, kapica s ščitkom. Ponujata asfalt, ki jim ostaja od asfaltiranja.« Domnevno iste ponudnike presežkov asfalta naj bi uporabniki opazili tudi na Štajerskem (Slovenska Bistrica) in novomeškem območju.

Policija je že prejšnji teden od odgovornih oseb podjetja v Dobji vasi prejela prijavo kaznivega dejanja poslovne goljufije, ki ga opiše tiskovna predstavnica PU Celje Milena Trbulin: »Tuje podjetje jim je ponudilo asfaltiranje in opravilo del dogovorjenih opravil.« Slovensko podjetje je račun plačalo podjetju s sedežem na Madžarskem; slednje pa je nato – zaradi domnevno pokvarjenega stroja – dela prekinilo, odšli so s kraja in se niso več vrnili. Policija nadaljuje preiskavo.