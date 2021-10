Pogojna kazen ni bila zadostna lekcija

V nadaljevanju preberite:

Potem ko je Postojnčan, ki se je enkrat že srečal s sodiščem zaradi širjenja posnetkov spolnih zlorab prek interneta, s svojim sprevrženim početjem nadaljeval, tožilstvi in sodišču ni preostalo drugega, kot da ga v drugo pošljejo za zapahe. S tožilstvom je sklenil sporazum o priznanju krivde in bil obsojen, sodba pa je že pravnomočna.

Leta 2019 je bil Tomaž Šorli iz Postojne namreč obsojen zaradi kaznivega dejanja prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Krivdo je tudi takrat na sodišču priznal. Kazniva dejanja je storil v letih 2016 in 2017, koprsko okrožno sodišče ga je obsodilo na pogojno zaporno kazen, in sicer na štirinajst mesecev zapora s preizkusno dobo treh let. Preizkus bi se iztekel februarja 2022. A pogojna kazenska sankcija 45-letnemu Šorliju očitno ni bila zadostna lekcija, zavržna dejanja je nadaljeval in spet so ga ujeli.