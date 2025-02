Policija išče priče nesreče

V petek okoli 6.40 se je na regionalni cesti Domžale – Trojane, v naselju Prevoje pri Šentvidu, zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in otrok kot pešec. Voznik je trčil v otroka, ki je pravilno prečkal cesto in s kraja odpeljal, ne da bi pomagal poškodovanemu in si z njim izmenjal podatke, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Voznik je odpeljal v smeri Lukovice in je vozil manjše terensko vozilo (podobno Dacii duster) zlate, rjave ali rumene barve, so pojasnili.

Za razjasnitev vseh okoliščin policija prosi vse, ki imajo o tem kakršne koli informacije, da pokličejo na št. 113, ali Policijsko postajo Domžale na št. 01/724 65 80. Policija prosi tudi neznanega voznika, da se javi policiji.