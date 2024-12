Proti šesterici vodijo postopke, kdo so drugi kršitelji shoda v BTC?

»V četrtek zvečer smo prejeli več prijav, da se je na območju BTC zbralo več oseb, tudi v vozilih, ki se vozijo po BTC in imajo pri sebi zastave ter uporabljajo pirotehniko,« je v današnji izjavi za medije v zvezi z neprijavljenim zbiranjem ljudi na območju BTC Ljubljana v preteklem tednu pojasnil Klemen Izda iz sektorja uniformirane policije Policijske uprave (PU) Ljubljana.

Po njegovih podatkih se je zbralo okrog tristo ljudi. O domnevno albanskih zastavah na shodu pa je Izda potrdil le, da gre za »zastave tuje države«. Očitkov zlasti iz vrst politike o poslabšani varnostni situaciji ni komentiral oziroma je zatrdil, da je Ljubljana kljub vsemu varno mesto.

Policija poziva vse, ki imajo kakršne koli informacije o kršitvah v BTC ali so na posnetkih, objavljenih na družbenih omrežjih, prepoznali obraze, naj to sporočijo najbližji policijski postaji na 113 ali na anonimno številko 080 1200.

Sicer pa se je policija na prijavo o dogajanju v BTC nemudoma odzvala, je dejal Izda, in na kraj napotila redne patrulje, patrulje prometne policijske postaje in skupine posebne policijske enote, smo izvedeli. Kmalu jim je uspelo vzpostaviti red. So pa na kraju zaznali več kršitev prometne zakonodaje in javnega reda in miru.

Zoper šest posameznikov – kršiteljev, ki so jih zaznali neposredno na kraju, vodijo postopke o prekršku. Na kraju dogodka so našli več tulcev. Po doslej znanih podatkih gre za tulce iz plašilnih pištol.

Zbiranje ljudi predhodno ni bilo prijavljeno niti se nihče ni razglašal za organizatorja, je še dejal Izda in povedal, da med ljudmi ali udeleženci shoda ni bilo poškodovanih.

Kljub temu tovrstno zbiranje, agresivna vožnja, hupanje, uporaba pirotehnike in druge kršitve v takšni koncentraciji ljudi pomenijo tveganje, ki se lahko hitro sprevrže v kazniva dejanja, poškodbe mimoidočih in ogrožanje premoženja.

Policisti intenzivno zbirajo obvestila o zaznanih kršitvah in tudi strelnem orožju.

Posebej pa je Izda izpostavil neprimerno vedenje. Doslej neznana oseba je namreč na policijsko vozilo namestila zastavo tuje države, prav tako neznanci pa so uporabljali plašilne pištole. Policija bo zoper njih ukrepala v skladu z zakonodajo.

Policija se zaveda, da je Ljubljana poleg tega, da je naše največje mesto, tudi varnostno najbolj​ obremenjena tako na področju kriminalitete kot javnega reda in miru.

Zlasti v decembru, ko je veliko dogodkov, je Ljubljana tudi multikulturno mesto, je poudaril Izda, zato je spoštovanje medkulturnih razlik in tradicij narodnostnih skupnosti toliko pomembnejše. »Tovrstna zbiranja in kršitve javnega reda ne pripomorejo k sobivanju v večkulturni skupnosti,« je dodal.

Kljub temu je Ljubljana varno mesto, je na podlagi raziskav zagotovil Izda in napovedal, da bodo v decembru svoje patrulje – tako civilne kot konjenikov, vodnikov službenih psov … – še okrepili in s tem skrbeli za varnost tudi v prihodnje. Seveda pa lahko k tej z odgovornim ravnanjem prispevajo predvsem posamezniki.

NSi: Policija ne obvladuje več varnostne situacije

V NSi menijo, da policija ne obvladuje več varnostne situacije. O tem so prepričani zaradi nedavnega umora moškega v Ljubljani, neprijavljenega shoda v BTC in izjav premiera Roberta Goloba, da ne zaupa policiji, je nanizal vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. V NSi zato zahtevajo sklic nujne seje odbora DZ za notranje zadeve.

Prvi med »dokazi, da slovenska policija ne obvladuje več varnostne situacije«, je po besedah Ciglerja Kralja umor na Poti za Brdom v Ljubljani.

V petek so namreč tam našli vozilo z ustreljenim moškim, zaradi podatkov, da bi lahko šlo za maščevanje med pripadniki organiziranih kriminalnih združb, je preiskavo umora prevzel Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Umorjeni pa po navedbah policije ni bil zaščitena priča.

Na seji odbora DZ jih bo med drugim zanimalo, ali je bila policija obveščena, da se ta umor pripravlja, predvsem zaradi plakatov, ki so bili razobešeni po Ljubljani in so umor »nekako napovedovali«. »Vprašamo se tudi, kaj se dogaja v slovenski policiji, vsekakor nič dobrega, da se prizori, ki smo jih včasih gledali samo v akcijskih filmih in kriminalkah, zdaj dogajajo tudi na naših ulicah,« je dejal.

Spomnil je tudi na izjavo predsednika vlade, »da ne zaupa policiji«, saj obstaja možnost, da so podatki o njegovem zasebnem življenju odtekali iz centra za varovanje in zaščito. Na to je opozorila tudi tožilka v zadevi Kavaški klan. Premier je s tem po mnenju Ciglerja Kralja izrazil dvom o »sposobnosti slovenske policije, da bi zagotavljala varnost«.

Dodatna pojasnila bodo zahtevali tudi o neprijavljenem zbiranju ljudi na območju BTC Ljubljana v preteklem tednu, kjer so po besedah Ciglerja Kralja ljudje »nenapovedano, nedovoljeno in nezakonito zaprli cesto in streljali v zrak«, dogajanje pa so snemali in objavljali na družbenih omrežjih. Ob tem so vihteli tuje zastave in jih polagali na policijska službena vozila, kar je »nedostojno in nezakonito ter žalitev za uslužbence naše policije«.

Operativni policisti so po besedah Ciglerja Kralja v skrbeh za svojo varnost. Kot trdijo, zaradi pomanjkanja policistov, torej kadrovske stiske, ne morejo več zagotavljati varnosti, kakršne smo bili vajeni, patrulje so preredke in premajhne, je dejal.

Tretji vzrok za sklic nujne seje odbora DZ pa je neurejanje romskih vprašanj, za katera vlada že eno leto obljublja rešitev, razmere pa po njegovem »ne samo da stagnirajo, ampak se še slabšajo«. S tem vlada prebivalcem jugovzhodne Slovenije sporoča, da jim je zanje popolnoma vseeno, je dodal.

»Jasno je, da je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki vedno trdi, da je Slovenija varna država, izgubil stik z realnostjo,« je dodal. Zato v NSi menijo, da bi moral odstopiti. Ob tem je Cigler Kralj spomnil na interpelacijo, ki so jo v NSi skupaj s podpisi preostale opozicije vložili zoper ministra.

Seja odbora DZ bo tako »samo še dodala argumente« zahtevi NSi po razrešitvi ministra Poklukarja. Ena glavnih točk interpelacije je tudi zahteva za razrešitev generalnega direktorja policije Senada Jušića. Danes je kar nekaj predstavnikov pravne stroke v enem izmed vidnejših dnevnih časopisov javno izrazilo ogorčenje, da je nezakonito imenovani direktor policije še vedno direktor policije, je poudaril Cigler Kralj. Policija pod njegovim vodstvom torej ne obvladuje varnostne situacije »in logična posledica bi bila, da bi njen direktor tudi odstopil«, je sklenil. STA