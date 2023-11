Policija v Ljubljani prijela osumljenca, ki naj bi poškodoval 88-letno žensko

Policisti so na Viču v Ljubljani izsledili in prijeli 40-letnega osumljenca, ki naj bi v četrtek zvečer na tem območju z ostrim predmetom huje poškodoval 88-letno žensko. Njeno življenje ni več ogroženo, ostaja pa na zdravljenju v kliničnem centru, so sporočili z ljubljanske policijske uprave.

Kot navajajo, se 40-letni osumljenec pri prijetju ni upiral in pri tem ni bil nihče poškodovan. Policisti zdaj nadaljujejo zbiranje obvestil, storilca pa sumijo kaznivega dejanja zoper življenje in telo. Motiv za dejanje še ni znan in je predmet nadaljnje kriminalistične preiskave. Po doslej znanih podatkih je bil osumljenec v preteklosti že obravnavan zaradi kaznivega dejanja z elementi nasilja.

Ogled kraja dejanja, ki sta se ga udeležila tudi dežurna preiskovalni sodnik in državni tožilec, je končan. O vseh okoliščinah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo, še navajajo na PU Ljubljana.

Na Viču v Ljubljani je v četrtek nekaj pred 19. uro v eni izmed stanovanjskih hiš znani storilec z ostrim predmetom huje poškodoval 88-letno žensko, s katero je bil v sorodstvenem razmerju. Poškodovani so takoj dali prvo pomoč in jo z reševalnim vozilom odpeljali v urgentni blok UKC Ljubljana.