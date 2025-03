Policista iz goreče hiše rešila negibni starejši osebi

Policisti so v ponedeljek nekaj po 14. uri prejeli klic na pomoč zaradi požara v eni izmed stanovanjskih hiš v Šiški. Kot se je izkazalo, je bila situacija precej resna in bi se lahko končala tudi tragično, če ne bi pogumna policista iz goreče hiše rešila dvojice.

»Ob prihodu policistov na kraj dogodka so bile po podatkih občanov v hiši, ki so jo že zajeli plameni, tri osebe. Dve sta iz prvega nadstropja klicali na pomoč, saj sami nista mogli zapustiti stanovanja,« je okoliščine opisal Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana. Policista sta, da bi rešila življenje ujetih, po že gorečem stopnišču vstopila v prvo nadstropje in našla dve starejši onemogli osebi. »Ker se sami nista mogli gibati, sta ju zaščitila z odejami, nato pa ju po edini možni poti, gorečem stopnišču, odnesla iz stanovanja. Policista sta nato ugotovila, da je v pritličju še vedno oseba, ki je poskušala gasiti požar, in sta jo zaradi nevarnosti pospremila iz hiše,« je še pojasnil Tomaževic.

Zagorel je plinski štedilnik

Nato so posredovali gasilci in gasili. »Po prvih podatkih naj bi zagorel plinski štedilnik v sosednji lopi, požar pa se je razširil na stanovanjsko hišo v neposredni bližini. V dogodku, tudi zaradi hitrega odziva policistov, ni bil nihče poškodovan, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Policisti nadaljujejo kriminalistično-forenzično preiskavo in zbiranje obvestil o vseh okoliščinah požara. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je še dodal.

Na srečo se je končalo brez hujših posledic. Foto PU Ljubljana

To pa ni bil edini požar, o katerem so včeraj poročali policisti. Tomaževic je sporočil, da je ogenj okoli 13. ure zajel tudi hišo na območju Cerknice. Gasilci so ga ukrotili, po prvih podatkih naj bi zagorelo v dimniku hiše. »Vzrok za nastanek požara je predmet nadaljnjega ogleda, zbiranja obvestil in kriminalistično-forenzične preiskave,« je pojasnil Tomaževic in dodal, da sta zgoreli celotno prvo nadstropje hiše z ostrešjem ter bližnje gospodarsko poslopje. Na srečo ni bilo poškodovanih.

Cvetlični lonček se je vžgal sam

Zvečer ob 22.42 pa se je vnelo na balkonu ene od stanovanjskih hiš v Godoviču, in sicer je zagorel cvetlični lonček. Na kraju dogodka so posredovali tudi gasilci PGD Idrija in PGD Godovič. »Z zbranimi obvestili in ogledom kraja požara je bilo ugotovljeno, da je prišlo do samovžiga zemlje in gnojila v cvetličnem lončku, ki je bil na balkonu ob fasadi objekta,« je sporočil Dean Božnik, tiskovni predstavnik Policijske uprave Nova Gorica. »Na pročelju je nastalo za približno 2000 evrov materialne škode. Policisti PP Idrija so na podlagi ugotovljenih dejstev tujo krivdo izključili in bodo o dogodku pisno obvestili Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici,« je dodal.