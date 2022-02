Policisti po umoru aretirali osumljenca, a ga tudi izpustili

V nadaljevanju preberite:

Da je umor 39-letnega Andreja Kirbiša iz Kidričevega, ki so ga minuli četrtek našli ustreljenega ob njegovem avtomobilu v zaselku Mostje v občini Juršinci, zavit v tančico skrivnosti, so z včerajšnjo tiskovno konferenco dodatno poskrbeli še policisti. »Gre za izjemno obsežno, kompleksno in intenzivno kriminalistično preiskavo. Šele ko bo preiskava končana, vam bomo lahko razložili, zakaj je bila tako obsežna in kompleksna,« je včeraj med drugim dejal vodja sektorja kriminalistične policije mariborske policijske uprave Beno Meglič.