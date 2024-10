Policisti prejeli sedem prijav spolnega nadlegovanja na območju Izole

S Policijske uprave Koper so sporočili, da so včeraj prejeli sedem prijav spolnega nadlegovanja na območju Izole. Žrtve so bile mlajše ženske oziroma mladoletnice. Večina dogodkov se je, kot so še zapisali pri PU Koper, zgodila na območju starega mestnega jedra Izole in na mestnem obrobju.

Prijavili so moškega, ki je visok med 165 in 170 centimetri, suhe postave, oblečen je bil v temna zgornja oblačila in oprijete jeans hlače s šivi na kolenih, rahlo potrgane pod žepi. Osumljenec ima kratke lase in izrazito štrleča ušesa, star je domnevno med 20 in 30 leti.

Policisti intenzivno preiskujejo kazniva dejanja spolnega nasilja (po 171/I čl. KZ-1) in iščejo osumljenega. Občankam in občanom svetujejo, naj se v primerih srečanja s storilcem osebno ne izpostavljajo, naj si čim bolje zapomnijo njegov opis in smer bega ter o tem takoj obvestijo policijo na telefonsko številko 113.