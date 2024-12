Ponovno o skupinskem posilstvu 15-letnice

Več kot leto in pol je minilo od dne, ko je veliki senat ljubljanskega okrožnega sodišča po končanem tajnem postopku javno razgrnil sodbo, s katero je pet mladeničev oprostil očitkov za posilstvo 15-letnice. Najverjetnejši vzrok je pomanjkanje dokazov. Toda v času očitanega dejanja se 19-letni Amar Ličina, 22-letni Dino Oručević, 19-letni Belmin Čović, 20-letni Matic Močnik in mladoletni R. J. vračajo na zatožno klop. Oprostilno sodbo je namreč razveljavilo višje sodišče v Ljubljani.

Kot organizatorja skupinskega posilstva so tožilci okrivili Ličino. Ta je, sodeč po obtožbi, s 15-letnim dekletom navezal stik po internetu in jo začel nagovarjati, naj se slika gola ter mu pošlje fotografije. Tega ni storila, mu je pa poslala fotografijo sebe v spodnjem perilu od pasu navzdol. Dopisovanje se je nadaljevalo in marca 2020 jo je nagovoril k srečanju. Ker ji je bil na ekranu všečen, je privolila.

Za krivega za zdaj velja le Ličina, ki je posnetek širil po snapchatu. FOTO: Dejan Javornik

Pričakal jo je v avtu, v katerem sta bila tudi Oručević in Čović. Od nje so zahtevali, naj Ličino oralno zadovolji, in ker so bili do nje nasilni, je iz strahu to tudi storila. Odpeljali so jo do mrliške vežice, kamor sta se pripeljala še Močnik in mladoletnik. Za skoraj še otroka so se začele muke. Izvlekli so jo iz avta in jo več ur mučili, otipavali, zmerjali, tepli, dušili ter naposled slekli. Morala jih je oralno zadovoljevati, nato so jo zvlekli v avto in ji po vrsti storili silo. Ličina je bil obtožen tudi, da naj bi vse posnel z mobilnim telefonom in posnetek objavil na spletu.

Zaradi zaščite mladoletnice je prvostopenjski proces potekal za zaprtimi vrati. Po naših informacijah so obtoženci odločno zavrnili očitke. Trije naj bi celo trdili, da je sploh še niso videli, kaj šele da bi z njo kaj imeli, eden je molčal, peti pa priznal, da so res imeli spolni odnos. Vendar, je pripomnil, je vanj privolila.

Še najslabše se je pisalo Ličini, ki je bil obtožen kot organizator posilstva in kot tisti, ki je posnetek tega gnusnega početja objavil na spletu. Organi pregona so mu očitali še eno spolno kaznivo dejanje na škodo druge mladoletnice. Nekega junijskega večera 2020 se je pojavil na zabavi mladostnikov in 14-letnico zvabil na stranišče. Tam jo je nagovarjal, naj ga oralno zadovolji, a tega ni hotela oziroma je to storila šele, ko jo je grobo prisilil. Tudi to naj bi posnel in posnetek objavil na družbenem omrežju.

Tožilski izkupiček leto zapora

Obramba je v sklepnih besedah predlagala oprostilno sodbo, tožilka Tamara Gregorčič pa mastne kazni – za prvoobtoženega Ličino enotnih 12 let zapora. Senat je v dvomu razsodil, da so mladeniči nedolžni oziroma da je enega kaznivega dejanja kriv le Ličina zaradi izdelave in razširjanja pornografskega gradiva na škodo 14-letnice, posnetek pa je prek aplikacije snapchat poslal najmanj trem osebam. Obsojen je bil na leto dni zapora, to kazen pa je v času sodbe že zdavnaj odslužil v priporu.

Tožilstvo je takoj napovedalo pritožbo, pritožil se je tudi Ličinov odvetnik Bojan Celar, saj je prepričan, da je bil njegov klient po krivem obsojen. Tožilstvo je po naših informacijah najbolj ponergalo zaradi oprostilne sodbe za skupinsko posilstvo. Nad tem, da je bil Ličina oproščen zaradi spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let (oralno zadovoljevanje na stranišču), naj se ne bi pritoževalo, menda tudi zato ne, ker naj ne bi bilo dokazov, da je vedel, da deklica šteje šele 14 let.

Senat treh višjih sodnic naj bi Ličini potrdil leto dni zapora zaradi razširjanja pornografskega gradiva, razveljavil pa je oprostilno sodbo glede posilstva 15-letnice in primer vrnil v vnovično odločanje prvostopenjskemu senatu. A temu ne bo več predsedovala sodnica Urška Zorko s prvega sojenja; zahtevni primer so zaupali senatu pod predsedstvom okrožne sodnice Vesne Rom.

»Drugostopenjsko sodišče je drugače interpretiralo dokaze kot prvostopenjsko in je temu naložilo, naj vse dokaze ponovno izvede in po potrebi dopolni dokazni postopek. Nato naj okrožno sodišče na novo ovrednoti vsa dejstva in okoliščine ter svojo odločitev prepričljivo obrazloži,« nam je povedal odvetnik Žiga Klun, ki zastopa Čovića.