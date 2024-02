Poškodovanega jamarja bodo kmalu začeli spravljati na površje

V jami Jelen brdo v bližini Kočevja se je včeraj ponesrečil eden od članov jamarske odprave. V globini 150 metrov je zdrsnil šest metrov globoko ter si pri tem poškodoval zapestje in roko. Poškodovanec je nato v 518 metrov dolgi in 192 metrov globoki jami preživel noč, reševalna akcija se bo kmalu začela.

Noči poškodovanec, po besedah vodje intervencije Damjana Šinigoja je šlo za skupino raziskovalcev biologov, v jami ni preživel sam. Ob njem so bili zdravnik in ekipa bolničarjev. Vzpostavili so mu topel bivak, v katerem je celo noč počival, je za Delo povedal Šinigoj.

Zdravnik ga zdaj pripravlja na reševalno akcijo; Šinigoj je dejal, da naj bi se začela v roku pol ure, v najboljšem primeru pa trajala kaki dve uri. Zatrdil je, da moški ni tako poškodovan, da bi ga morali imobilizirati, vendar na površje ne more splezati sam. Zato so mu obvezali trup in rebra. »Upamo, da bo zdržal ta prenos,« pravi Damjan Šinigoj. »Če bo stisnil zobe, bo šlo.«

Jame jim sicer za potrebe reševalne akcije ni bilo treba širiti toliko, kolikor so sprva predvideli. Eno ožino so razbili na roke, ali bo treba še kakšno, bodo videli sproti. V tem primeru bodo poškodovancu spet vzpostavili bivak, ki bo potoval z njim in v katerem bo počakal. Rešuje ga štirideset jamarjev.