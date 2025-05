Poskusil je pobegniti iz zapora

V nadaljevanju preberite:

Spomnimo: Vlaović iz Šentjurja pri Celju je bil leta 2023 za dva poskusa umora in grožnje obsojen na enotno kazen 23 let zapora. Diplomirani pravnik in sin nekdanjega predstojnika travmatologije v celjski bolnišnici Miodraga Vlaovića je, kot je bilo navedeno v obtožnici, 6. oktobra 2021 s krofi, posutimi z zdrobljenimi tabletami lorsilan, poskušal umoriti nekdanjo ženo, s katero je bil v ločitvenem postopku, in takrat štiri leta staro hčer. Obsodili so ga tudi zaradi groženj taščinemu partnerju, celjskemu odvetniku Alešu Mačku.