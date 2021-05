Pravila veljajo tudi za kolesarje

»Kolesarji, cestnoprometna pravila veljajo tudi za vas. Bodite pozorni na prometno signalizacijo in jo upoštevajte,« policisti sporočajo eni od najranljivejših skupin udeležencev v cestnem prometu. Opazovanje kolesarjev je namreč pokazalo, da jih skoraj tri četrtine krši prometna pravila, hujše prekrške pa jih naredi približno 25 odstotkov.Kot so včeraj pojasnili na koprski policijski upravi, so med najpogostejšimi kršitvami neustrezno prečkanje cestišča, vožnja v nasprotni smeri ter vožnja v rdečo luč na semaforju, tudi ogrožanje pešcev z vožnjo po pločniku in uporaba telefona med vožnjo. »Če pogledamo statistične podatke zadnjih nekaj let, vidimo, da je vsako leto v prometnih nesrečah udeleženih skoraj sto kolesarjev samo na območju PU Koper. Vsako leto tudi kakšen izgubi življenje, lani in predlanskim sta umrla po eden. Več se jih hudo poškoduje. Lani je bil delež prometnih nesreč z udeležbo kolesarja približno 9 odstotkov med vsemi prometnimi nesrečami. En kolesar je torej umrl, 70 se jih je v nesreči poškodovalo,« so pojasnili in dodali, da so več kot 60 odstotkov prometnih nesreč povzročili kolesarji sami. Kot smo še izvedeli, je največja problematika v naseljih z uličnim sistemom, sledijo pa naselje brez ulic in nazadnje regionalne in lokalne ceste. Lani se je prometna nesreča s smrtnim izidom zgodila ravno na kategorizirani makadamski lokalni cesti.»Zaradi svoje varnosti in varnosti drugih morajo kolesarji, tako kot vsi drugi vozniki, upoštevati pravila cestnega prometa,« poudarjajo policisti. Velja pa tudi, da morajo kolesarji opazovati promet in predvidevati ravnanje drugih udeležencev. »Pred spremembo smeri vožnje večkrat poglejte, kaj se dogaja za vami, ter pravočasno in odločno nakažite svoj namen. Vedno uporabljajte le površino, namenjeno kolesarjem. Če ni kolesarske steze ali pasu, vozite čim bližje desnemu robu vozišča vsmeri vožnje,« sporočajo policisti. Opozarjajo še, da naj bo vaše kolo redno vzdrževano in tehnično brezhibno. Prav tako velja, da morata imeti voznik in potnik na kolesu do dopolnjenega 18. leta starosti med vožnjo ustrezno pripeto kolesarsko čelado, ki jo sicer priporočajo tudi odraslim kolesarjem. In še: nikoli ne vozite pod vplivom alkohola!