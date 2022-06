Predrzne žeparke prazno denarnico celo prinesejo nazaj

V nadaljevanju preberite:

V Ljubljani so letos že opazili nekaj žepark, ki jih zadnji dve leti zaradi odsotnosti turistov skoraj ni bilo. Po koronskem predahu so se v Slovenijo namreč vrnili turisti, kar bo skoraj zagotovo zanimalo tudi tolpe, ki se nelegalno preživljajo s krajami.

V Ljubljani so tako že imeli nekaj primerov žeparskih tatvin, ki jih opažajo tudi turistični vodniki, ti so o tem že spregovorili v javnosti. »Za žrtve si izbirajo turiste, najraje azijske, ki nosijo s seboj več denarja,« je slišati. Po njihovem gre za izključno ženske, večinoma srednjih let, pa tudi mlajše, ki prežijo na turiste, ko se ti premikajo, in takrat brskajo pa njihovih jaknah, nahrbtnikih, stranskih torbicah.