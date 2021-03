Presenečeni so bili, kako lepo je zrasla trava

V nadaljevanju preberite:

Sredi reke Mure pri Benici so policisti lanskega avgusta zalotili trojico, ki se je lotila velikega podviga, saj so na območju, ki je bilo nedostopno (pač pa vidno iz zraka) zasadili večji nasad konoplje. Krivdo so na sodišču priznali in bili že obsojeni.



Tukajšnje višje sodišče je zdaj dalo košarico tudi Primožu Košcu, enemu od trojice, zaradi katere se je v začetku avgusta lani sprožila spektakularna policijska akcija, ko so možje v modrem prepovedano konopljo, ki je rasla na otočku sredi reke Mure pri Benici, odvažali kar s helikopterjem.