Pri 14 letih je povsem odvisna od pomoči staršev

V nadaljevanju preberite:

Zdaj 14-letna deklica je po porodu zaradi pomanjkanja kisika utrpela hude poškodbe možganov in je povsem odvisna od pomoči staršev. Ima najtežjo obliko cerebralne paralize in vrsto drugih zdravstvenih težav, za težke posledice pa je odgovorno zdravstveno osebje splošne celjske bolnišnice, ki je ob hudi dihalni stiski novorojenke ukrepalo prepozno, je s pravnomočno vmesno sodbo ugotovilo sodišče. Deklici in njeni družini zato pripada odškodnina. Kolikšna bo, pa se bodo poskušali dogovoriti.