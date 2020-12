Pri padcu z višine umrl delavec

V ponedeljek okoli devetih zjutraj se je na enem izmed delovišč na Slovenski cesti v Ljubljani zgodila tragična nesreča pri delu, v kateri je umrl 31-letni moški. Delavec je izvajal dela na višini in padel 18 metrov v globino. Zaradi poškodb je na kraju nesreče umrl.



Policisti so opravili ogled, ki sta se ga udeležila preiskovalni sodnik in državni tožilec, na kraju pa je bil tudi delovni inšpektor. Zbiranje obvestil glede okoliščin dogodka še poteka, o vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno tožilstvo.

