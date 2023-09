Pri preiskavi torkovega umora našli več kot 50 kilogramov droge

Pri preiskavi torkovega umora 42-letnega moškega je celjska policija pri izsleditvi moškega, osumljenega umora in izsiljevanja, zasegla še več kot 50 kilogramov prepovedanih drog.

Kot je znano, so v torek okoli pete ure zjutraj reševalci v večstanovanjski zgradbi na žalskem območju oživljali hudo poškodovanega moškega, 42-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki je kasneje poškodbam podlegel.

Ogled kraja kaznivega dejanja, ki so ga opravili kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Celje, je v navzočnosti okrožne državne tožilke vodil preiskovalni sodnik. Pri ogledu kraja kaznivega dejanja je bilo ugotovljeno, da je bil 42-letni moški umorjen s strelnim orožjem, storilec pa je s kraja dejanja pobegnil.

Istega dne so bili obveščeni še o kaznivem dejanju izsiljevanja, ko je takrat še neznani storilec moškemu, povezanemu z osebami iz kroga umorjenega, z več različnih klicnih številk grozil s smrtjo. Zagrozil mu je, da bo, če mu ne izplača večje vsote denarja, končal tako kot 42-letna žrtev umora.

Z zbiranjem obvestil in forenzičnimi preiskavami so ugotovili, da je obeh dejanj osumljen 44-letni državljan Slovenije, doma z območja Celja.

»Z zbranimi obvestili in drugimi kriminalističnimi in kriminalistično-tehničnimi opravili smo utemeljili sum in pridobili dovolj dokazov, na podlagi katerih so bile izdane odredbe za hišne preiskave več objektov, ki jih je uporabljal osumljeni 44-letnik, in 11 hišnih preiskav tudi opravili,« so sporočili s celjske policijske uprave.

V montažnem prostoru, zgrajenem znotraj večjega poslovnega objekta, so našli več kot 50 kilogramov različnih prepovedanih drog, in sicer dobrih 17 kilogramov kokaina, dobrih deset kilogramov hašiša, dobrih 17 kilogramov amfetamina in okoli 10.000 tablet MDM (Ecstasyja).

»Pri hišni preiskavi, kjer smo zasegli drogo, smo zalotili 44-letnega državljana Srbije z začasnim prebivališčem v Sloveniji. Zaradi suma, da je skupaj s 44-letnim slovenskim državljanom vpleten v kaznivo dejanje neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, smo mu odvzeli prostost. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil in preiskavo kaznivega dejanja smo ugotovili, da je poleg omenjenih dveh moških kaznivega dejanja neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami osumljen tudi za zdaj še neznani storilec,« so še zapisali.

Tako 44-letnega slovenskega državljana, osumljenega umora, izsiljevanja in neupravičene proizvodnje s prepovedanimi drogami, kot tudi 44-letnega srbskega državljana, osumljenega kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je obema najprej odredil sodno pridržanje in nato pripor.

Intenzivna preiskava umora ter neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami še vedno poteka, ugotavljajo tudi, katere druge osebe bi lahko bile vpletene v omenjeni kaznivi dejanji.