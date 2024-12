Pri Varaždinu našli zakopani trupli dveh otrok

Na dvorišču družinske hiše v bližini Varaždina so danes našli zakopana trupla dveh otrok, starih okoli enega leta. Hrvaška policija je aretirala njuna starša, ki sta osumljena zanemarjanja in zlorabe svojih dveh malčkov.

»Globoko smo pretreseni in zgroženi nad ugotovitvami današnje preiskave, ki so jo izvedli policisti treh policijskih uprav v sodelovanju z generalno policijsko upravo. Ukrepali so na podlagi ugotovitev o domnevnem zanemarjanju in zlorabi otrok v zunajzakonski skupnosti oseb, starih 38 in 34 let, doma na območju varaždinske županije,« je po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina zvečer povedal minister za notranje zadeve Davor Božinović.

Par je po njegovih besedah osumljen zanemarjanja treh otrok, zaradi česar sta dva od njih umrla. Njuni trupli naj bi nato zakopala na dvorišču.

Vzrok smrti bo pokazala obdukcija. Tretjega otroka je po besedah ministra prevzela socialna služba.