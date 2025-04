Hrvaški organi pregona danes izvajajo dve med seboj povezani akciji na območju sedmih policijskih uprav, v katerih so pridržali 45 domnevnih pripadnikov narkokartela. V akcijah sodeluje 250 policistov iz različnih policijskih enot, je sporočila hrvaška policija. Pridržani so osumljeni tihotapljenja več ton drog v Evropo.

Uslužbenci urada za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu v Zagrebu ter splitsko-dalmatinske policijske uprave so davi izvedli aretacije posameznikov, povezanih z zlorabo prepovedanih drog.

Po navedbah policije zbirajo dokaze na območju splitsko-dalmatinske, zagrebške, primorsko-goranske, istrske, šibeniško-kninske, zadrske in dubrovniško-neretvanske policijske uprave.

Davor Božinović. FOTO: Bruno Konjevic/Cropix

Notranji minister Davor Božinović je popoldan pojasnil, da so v obeh operacijah pridržali skupno 45 ljudi. Med njimi je po poročanju hrvaških medijev več znanih kriminalcev.

Posamezniki, ki jih preiskujeta policija in tožilstvo, so osumljeni sodelovanja pri tihotapljenju več ton prepovedanih drog iz Latinske Amerike in Albanije v evropske države.

Govorimo o zaplembi več kot osem ton raznih drog, največ kokaina (...) Del droge je bil zaplenjen na Hrvaškem, večina pa v ZDA in Španiji, je dodal minister.

Preiskovalci so ključne dokaze zbrali z razbitjem šifrirane komunikacije prek aplikacije Sky ECC. Osumljence povezujejo s t. i. zahodnobalkanskim krilom mednarodnega narkokartela, piše hrvaški časnik Jutarnji list.