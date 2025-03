Jajca prehitela droge po številu zasegov na ameriški državni meji

Meja med ZDA in Mehiko že desetletja služi kot prizorišče tihotapljenja drog, alkohola in orožja. V letu 2025 so se tihotapcem prepovedanih drog in orožja pridružili novi igralci – prekupčevalci z jajci. V časih, ko je predsednik Donald Trump napovedal ostre ukrepe proti tihotapljenju fentanila, ameriški cariniki v zadnjih mesecih zasegajo več jajc kot prepovedanih substanc. Razlog? Cene jajc v ZDA so se zaradi aviarne influence in motenj v dobavnih verigah dvignile na zgodovinsko visoko raven, zaradi česar številni Američani v iskanju cenejših alternativ tvegajo kazni ter kršijo zakon, saj ZDA preprosto nimajo (dovolj) jajc oziroma so ta draga.

Cene jajc onkraj luže so se v zadnjem letu skoraj podvojile. Če je bilo mogoče januarja lani ducat jajc kupiti za tri dolarje, je do marca letos cena poskočila na rekordnih 5,90 dolarja, kar predstavlja 97-odstotni skok v enem letu.

V nekaterih mestih, kot so New York, Los Angeles in San Francisco, so cene dosegle celo deset dolarjev ali več, piše Wall Street Journal. V tem času so cene jajc v Mehiki ostale precej nižje – povprečno manj kot dva dolarja na ducat, kar je sprožilo naval ameriških kupcev, ki se čez mejo odpravljajo po zaloge tega zdaj že luksuznega blaga.

Po nekaterih ocenah bodo cene jajc v letu 2025 zrasle še za dodatnih več kot 40 odstotokov, kar bo situacijo še poslabšalo. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Zaradi čedalje višjih cen so nekateri trgovci začeli ponujati posamezna jajca, prodana zunaj embalaže in zavita v plastične vrečke. Newyorške trgovine so, kot poroča CBS, začele ponujati tri jajca za 2,99 dolarja namesto celotnega paketa za 12 dolarjev. Podobni ukrepi so se pojavili tudi drugje, saj nekatere verige restavracij kupcem zdaj zaračunajo 50 centov dodatka za vsako dodano jajce v jed.

Tihotapljenje jajc: novi ameriški fenomen

Ameriška carinska in mejna zaščita (CBP) poroča, da se je število zasegov jajc v fiskalnem letu 2025 povečalo za 36 odstotkov, v San Diegu pa celo za 158 odstotkov. V El Pasu so od januarja prestregli že več kot 90 tihotapcev, ki so poskušali čez mejo prenesti zaloge jajc, poroča The Times. Večina tihotapcev trdi, da niso vedeli, da je uvoz neodobrenih jajc nezakonit, saj jajca, ki niso bila formalno pregledana, predstavljajo tveganje za širjenje bolezni, kot je aviarna influenca.

Tihotapljenje pa ni omejeno zgolj na majhne količine jajc za osebno rabo. V začetku februarja so neznanci iz distribucijskega centra v Pensilvaniji ukradli več kot 100.000 jajc, katerih vrednost je bila ocenjena na 40.000 dolarjev in ko so bile police trgovin ponekod že povsem prazne.

Glavni vzrok za pomanjkanje jajc je izbruh ptičje gripe, zaradi katere so morali ameriški kmetje pokončati na milijone kokoši. Po podatkih ameriškega ministrstva za kmetijstvo je zaradi virusa umrlo 15 odstotkov celotne populacije kokoši nesnic, kar je povzročilo ogromen upad proizvodnje jajc. Kot ugotavlja ekonomist Brian Albrecht iz International Center for Law & Economics, so se podobne krize zgodile že leta 2015 in 2023, vendar so takrat trajale krajši čas, saj so se kmetije hitreje opomogle.

Cene jajc onkraj luže so se v zadnjem letu skoraj podvojile. FOTO: Scott Olson/AFP

Trumpova administracija se je na situacijo odzvala z mešanico protekcionističnih ukrepov in intervencionizma. Po eni strani je pravosodno ministrstvo sprožilo preiskavo domnevnega manipuliranja s cenami pri največjih ameriških proizvajalcih jajc. Obstaja namreč sum, da so nekateri proizvajalci izkoristili situacijo in umetno dvigovali cene.

Po drugi strani je ameriško ministrstvo za kmetijstvo obljubilo milijardo dolarjev vredno naložbo za izboljšanje biološke varnosti na farmah, vendar je ta načrt v večini še na papirju. Medtem so ZDA že sklenile pogodbo za uvoz 16.000 ton jajc iz Turčije, piše Wall Street Journal.

V Mehiki se krepi zaskrbljenost, da bi čezmejno tihotapljenje lahko vplivalo na njihove lastne cene in zaloge.

Od osnovnega živila do luksuznega blaga

Poleg ekonomske in trgovinske dimenzije je kriza z jajci postala tudi politično vprašanje. Trump je v svoji predvolilni kampanji obljubljal nižje cene osnovnih živil, zdaj pa so se cene jajc od njegovega prevzema oblasti dvignile za skoraj 20 odstotkov. Demokrati so izkoristili situacijo in predsednika obtožili, da ni izpolnil svojih obljub glede zniževanja stroškov življenja. Kot poroča New York Times, so nekateri kongresniki že pozvali k uvedbi preiskav proti največjim proizvajalcem jajc zaradi morebitnega dogovarjanja o cenah.

Ameriška carinska in mejna zaščita (CBP) poroča, da se je število zasegov jajc v fiskalnem letu 2025 povečalo za 36 odstotkov, v San Diegu pa celo za 158 odstotkov. FOTO: Jose Luis Gonzalez/Reuters

Trump se na kritike odziva z optimizmom. V zadnjih tednih je večkrat izjavil, da so se cene jajc »znižale za 25 odstotkov« in da je situacija pod nadzorom. Vendar podatki kažejo drugačno sliko – po nekaterih ocenah bodo cene jajc v letu 2025 zrasle še za dodatnih več kot 40 odstotkov, kar bo situacijo še poslabšalo.