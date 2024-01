Prijeli so ga kmalu po pobegu s psihiatrične klinike

V nadaljevanju preberite:

V psihiatrični ustanovi je Viktor Čavić oziroma Trivunović, kot se piše po novem, pristal 31. avgusta istega leta, ko so ga policisti pripeljali zaradi psihičnih težav po tem, ko so ga priprli zaradi nasilnega dogodka pred ljubljansko trgovino Bauhaus na Kajuhovi ulici. Z zdravnikom so se dogovorili, da mu bodo vnovič odvzeli prostost, ko za to pri takrat 40 let starem bolniku ne bo več zdravstvenih zadržkov. A je že naslednjega dne pobegnil.

In kaj naj bi se na tisti zadnji avgustovski dan, malo po 16. uri, dogajalo v Bauhausu? Tja je prišel z ženo in sinom ter v otroški voziček položil montirno železo, jakno, rokavice in izvijača. Nato je s police vzel škatlo ter iz nje sončna očala. Ta je spravil v žep majice, škatlo pa odložil nazaj na polico.

Na blagajni je nato plačal vse izdelke, razen sončnih očal, ter se odpravil proti izhodu iz trgovine. A ga je ustavil varnostnik in ga povabil v službene prostore za pregled računa, saj mu je pred tem sodelavec prek radijske zveze sporočil, kje so končala očala.