Primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med priključkoma Razdrto in Senožeče proti Kopru, so zapisali na Pormetno-informacijskem centru. Promet je pri priključku Razdrto preusmerjen na regionalno cesto do Senožeč. Pred izvozom je nastal zastoj, ki se razteza že na treh kilometrih. Zaprt je tudi uvoz Nanos iz smeri Vrtojbe proti Kopru.

Na območju med Razdrtim in Kozino je zaradi goste megle močno zmanjšana vidljivost. Priporočljiva je počasmna in previdna, s povečano varnostno razdaljo.