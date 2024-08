Priprli 34-letnika, ki ga sumijo spolnega napada na mladoletno dekle

Policisti so v soboto pridržali 34-letnega Burundijca z urejenim stalnim bivanjem v Sloveniji, ki je osumljen kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. To je bilo po zbranih obvestilih storjeno v enem od zasebnih prostorov na območju Bežigrada v Ljubljani, za osumljenca je bil odrejen pripor, so na PU Ljubljana potrdili poročanje portala N1.

Prijavo suma kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost so na Policijski upravi (PU) Ljubljana prejeli v soboto. Po prijavi oškodovane mladoletne osebe so policisti s takojšnjim intenzivnim zbiranjem obvestil in kriminalistično preiskavo ugotovili identiteto osumljenca. Osumljencu so odvzeli prostost in ga v ponedeljek privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor. »Drugih informacij zaradi interesa preiskave ter zaščite žrtve ne moremo nuditi,« so pojasnili na policijski upravi.

Kot so poudarili, na policiji ostro obsojajo vsakršna nasilna dejanja, ki so nedopustna in zavržna. »Kazniva ravnanja zoper spolno nedotakljivost v policiji preiskujemo z vso resnostjo in odgovorno s ciljem, da se storilci teh dejanj izsledijo in ustrezno procesirajo ter da se zaščitijo žrtve teh dejanj,« so zapisali.

Po njihovih pojasnilih dejanj in okoliščin, ki so pomembne za preiskavo, ne morejo pojasnjevati javnosti tudi zaradi zaščite žrtev, med drugim zaradi zaščite pred ponovno viktimizacijo. Menijo, da lahko razgrnitev teh dejanj ogrozi preiskavo in za žrtve pomeni ponovno podoživljanje dogodkov takšnih nedopustnih ravnanj, kar povzroči občutek sramu in na splošno negativno vpliva na žrtve.

»Žrtve kot tudi svojce žrtev, prijatelje in vse druge, ki imajo o takšnih ravnanjih kakršne koli informacije, pozivamo, naj takšna dejanja prijavijo policiji. In ne nasprotno, da o tem razširjajo netočne in nepreverjene informacije ali da se dejanja posplošuje ter za odgovorne izpostavlja posamezne skupine oseb,« pozivajo na PU Ljubljana.

Na policijski upravi menijo, da lahko za varnost in preprečitev kaznivih dejanj veliko naredimo sami. Občanom svetujejo, da o teh morebitnih kaznivih dejanjih obvestijo policijo. »Pomembno je tudi takojšnje obveščanje policije že ob sumu, da bi se lahko izvršilo kaznivo dejanje. To pa pomeni sodelovanje vseh, denimo tudi prič ali drugih, ki bi o teh kaznivih ravnanjih kaj vedeli, da o tem policiji podajo informacije,« so še zapisali.