Priznal krivdo v zameno za pogojno zaporno kazen

Na enotno kazen tri leta in mesec dni zapora ter 6000 evrov denarne kazni s preizkusno dobo štirih let so na ljubljanskem sodišču obsodili Madžara Petra Orsosa. Kaznovali so ga zaradi trgovine z ljudmi, ker je pred desetimi leti v domovini k prostituciji nagovoril dve ženski in ju nato skupaj z Biljano Bažika pripeljal v Slovenijo.

Bažikova je bila na ljubljanskem sodišču obsojena že leta 2018 in je kazen že prestala, Orsos pa je pred roko pravice pobegnil. Sredi aprila letos so ga na podlagi evropskega pripornega naloga vendarle prijeli v Nemčiji in ta ga je konec julija izročila naši državi. A lahko bi rekli, da je imel srečo v nesreči, saj je na koncu dobil vse, kar si je želel – to je pogojno kazen, poroča Dnevnik.

Deset let po kaznivih dejanjih obsodili madžarskega državljana Petra Orsosa. Na podlagi mednarodne tiralice so ga sredi aprila prijeli v Nemčiji. Priznal je, ker mu je bilo obljubljena pogojna zaporna kazen.

Orsos, Bažikova in še nekateri neodkriti storilci so v letih od 2010 do 2015 po Madžarskem novačili brezposelna dekleta in jim obljubljali dober zaslužek s prostitucijo pri nas. Orsos je bil obtožen, da je leta 2014 dober zaslužek obljubil ženski, ki je doma živela v revščini, tudi prostituirala se je in imela težave z mamili. Orsos in Bažikova sta jo pripeljala v Ljubljano, tam se je prodajala pet dni, potem pa šla na policijo.

Orsos je kmalu zatem za prostitucijo pridobil še eno dekle, z Bažikovo sta jo prav tako pripeljala v našo državo, delati pa je začela januarja 2015. Vseh deklet je bilo menda trinajst. Bažikova jih je nastanila v dveh stanovanjih v Ljubljani ter enem v Mariboru in enem v Kopru. Prostituirati so se morale vse dni v tednu, najmanj deset ur na dan, za ceno 50 evrov za pol ure in 80 evrov za polno uro. Odvzeli so jim polovico zaslužka.

Tožilec Jože Levašič je tako Bažikovo kot Orsosa obtožil trgovine z ljudmi, a je leta 2018 na koncu sojenja Bažikovi sodišče ocenilo, da je šlo za zlorabo prostitucije. Prisodili so ji štiri leta zapora in 4000 evrov denarne kazni. Kljub spremembi pravne kvalifikacije pa je tožilec v Orsosovem primeru še vedno vztrajal pri kaznivem dejanju trgovine z ljudmi (v sostorilstvu z Bažikovo). Tokratna sodnica Marjeta Dvornik se po poročanju Dnevnika ob pravno kvalifikacijo ni obregnila, se je pa zapletlo pri tožilčevem kaznovalnem predlogu.

Fotografija je simbolična. FOTO: Leon Vidic/Delo

Predlagal milo kazen

Najprej je za vsako od dveh kaznivih dejanj predlagal po tri leta zapora, kot enotno kazen pa tri leta in mesec dni zapora. A je dodal, da bi bil ob morebitnem priznanju krivde predlog tudi drugačen, in namignil na pogojno kazen. Sodnica ga je opozorila, da za tako hudo kaznivo dejanje pogojna kazen ni možna, če je ne bo izrecno predlagal že v tej fazi postopka, kar je nato tudi storil: predlagal je izrek pogojne zaporne kazni s štiriletno preizkusno dobo.

Da je za Orsosa, ki je narok spremljal po videokonferenčni povezavi iz zapora na Povšetovi, postalo vse skupaj prezapleteno in dogajanju ni več mogel slediti, jim je bilo jasno šele, ko je na koncu negotovo vprašal: »Ali lahko dobim pogojno?« Ko so ga opozorili, da jo je tožilec ravno predlagal, je tožilske očitke takoj priznal. Sodnica je nato sklenila, da je priznanje res »pogojeno z milim kaznovanjem tožilstva«, a ga lahko sprejme na podlagi dokazov, zbranih v sodnem spisu.

Tožilec je pri predlagani kazni upošteval posebne olajševalne okoliščine, priznanje, časovno odmaknjenost od kaznivih dejanj in dejstvo, da Orsos v tem času ni bil nikjer kaznovan. Šlo mu je tudi za ekonomičnost postopka. Predlagal je še, naj obtoženca zaradi slabega ekonomskega položaja oprostijo stroškov kazenskega postopka, tudi plačila stroškov zagovornika po uradni dolžnosti. In naj mu odpravijo pripor.

Sodnica je predlog v celoti upoštevala. »Ta postopek je za vas dobra šola, da v prihodnosti ne boste več izvajali kaznivih dejanj, zlasti tistih, s katerimi se izkorišča stiska ranljivih oseb,« je dejala obtoženemu in ga tudi opozorila, da ga v nasprotnem primeru lahko čaka preklic pogojne kazni, še poroča časnik. I. R.