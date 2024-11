Priznala bi uboj, ki se ga menda ne spominja

V nadaljevanju preberite:

Po mnenju tožilstva je obtožena zaradi sindroma odvisnosti in akutne intoksikacije z alkoholom uboj storila v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. V preiskavi je potrdila spore z oškodovancem in tudi spor tistega dne, čeprav se podrobnosti ni spominjala. Petku se je najmanj dvakrat postavila po robu: enkrat naj bi ga udarila s ponvijo, drugič s skodelico. Do nje naj bi bil psihično nasilen, pogosto jo je zmerjal, a dokler sta živela v Starem Logu, je ni udaril. Nasilen naj bi postal približno dva meseca pred dogodkom. Večkrat naj bi jo tako udaril, da je morala poiskati zdravniško pomoč.