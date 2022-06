Proti Slovencu, ki je v Zadru streljal na policiste vložena obtožnica

Županijsko državno tožilstvo v Zadru je danes vložilo obtožnico proti 44-letnem slovenskemu državljanu, ki je 29. aprila streljal proti policijskim uslužbencem in pri tem ignoriral prošnje pogajalca za krizne situacije, da se preda, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Zadrska policija je 29. aprila po celonočnih pogajanjih pridržala 44-letnika, ki je oborožen sedel pred bencinsko postajo v pristanišču Gaženica in tudi streljal proti policistom. V streljanju je bil lažje ranjen en policist, ki ga je strel zadel v desno stopalo.

Obtožnica slovenskega državljana bremeni, da je v neprištevnem stanju poskusil ubiti policista. Prav tako mu očita, da je s svojim ravnanjem povzročal splošno nevarnost.

Kot spominja Hina, je obtoženega oboroženega moškega sprva opazila policistka, ki je šla mimo bencinske postaje, in ga vprašala, kaj počne, nakar naj bi moški začel streljati.

Zadrski policiji so morale takrat na pomoč priskočiti posebne policijske enote iz Splita in Lučkega. Strelec se je policiji predal po osmih urah pogajanj. Po aretaciji so ga odpeljali v bolnišnico, nato pa na policijsko postajo. Tožilstvo zanj zdaj zahteva tudi podaljšanje pripora.