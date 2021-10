Račun za obnovo Jurčičevega spomenika predvidoma 7000 evrov

Za okoli 7.000 evrov škode

FOTO: SKP PU Maribor

Mariborske policiste so včeraj dopoldne obvestili o novem vandalskem napadu na kulturno dediščino, ponovno na kiparsko delo v javnem prostoru.Tokrat ne na kak spomenik z izpostavljenim ideološkim ozadjem, pač pa na celopostavni spomenik, ki so ga sredi mestnega središča Maribora postavili Josipu Jurčiču, avtorju prvega slovenskega romana, časnikarju in ključni osebnosti v slovenskem političnem in kulturnem življenju 19. stoletja.Gre za delo kiparja Alojza Kogovška, ki se nahaja na Grajski ulici v Mariboru, za objektom Pokrajinskega muzeja. Kot je sporočil predstavnik Policijske uprave Maribor, so policisti ugotovili, da je neznani storilec v času od 29. do 30. septembra, konkretno med 16. in 7. uro, spomenik v celoti pobarval z različnimi barvami in s tem povzročil za okoli 7.000 evrov škode.Za odstranitev barve in čiščenje spomenika ter za vzpostavitev prvotnega stanja bo morala poskrbeti Mestna občina Maribor, ki je v tem primeru oškodovanka.Policisti nadaljujejo s preiskovanjem dogodka. Obravnavajo ga kot kaznivo dejanje poškodovanja ali uničenja stvari, ki so posebnega kulturnega pomena ali naravne vrednote. Zanj je zagrožena kazen do osmih let zapora.