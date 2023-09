Raftanje je bilo usodno za 55-letnega ameriškega državljana

Včeraj dopoldne se je med raftanjem po reki Soči zgodila nesreča, v kateri je eden od udeležencev kljub nudenju prve pomoči oziroma oživljanju na kraju dogodka umrl, dva udeleženca pa sta bila telesno poškodovana. Danes so z novogoriške policijske uprave pojasnili podrobnosti nesreče. Policija je ugotovila, da se je večje število tujih državljanov – 16 udeležencev, državljani ZDA, Kanade, Združenega kraljestva in Belgije – udeležilo raftinga.

Udeleženci so se pod vodstvom dveh vodnikov lokalnega ponudnika z dvema gumenjakoma za rafting (na vsakem je bilo osem oseb) spustili po reki Soči od vstopne točke Boka pri naselju Log Čezsoški na Bovškem proti izstopni točki Trnovo 1 pod naseljem Trnovo ob Soči. Med plovbo po Soči, dolgi okoli deset kilometrov, je prvi gumenjak na polovici poti zaradi visokega vodostaja zapeljal zunaj idealne linije rečnega toka in nasedel na skalo na desnem bregu.

Pri tem so s prvega čolna v vodo padli štirje ljudje in vodni tok jih je odnesel dolvodno. Vodniku drugega čolna, ki je plul za prvim gumenjakom, je iz Soče uspelo rešiti tri tuje državljane (med njimi obnemoglega 55-letnega državljana ZDA), četrtemu udeležencu iz prvega čolna je po padcu uspelo priplavati do brega in se rešiti iz vode, nato pa se je odpravil peš do izstopnega mesta.

Prevrnil se je tudi drugi čoln

V nadaljevanju je drugi čoln (na njem je bilo poleg vodnika enajst oseb) zaneslo v levo iz idealne smeri rečnega toka, kjer je čoln s prednjim delom trčil v skalnato brežino in se prevrnil, pri čemer so vsi udeleženci raftinga padli v reko. Vodniku in desetim udeležencem se je uspelo rešiti iz Soče na bližnji breg, 55-letnega državljana ZDA pa je odnesel tok.

Našli so ga negibnega pod mostom ob izstopnem mestu v Soči in ga začeli oživljati. Oživljanje ponesrečenca so nato nadaljevali reševalci NMP ZD Tolmin, vendar je ameriški državljan kljub nudeni prvi pomoči na kraju umrl. Prav tako sta bila lažje telesno poškodovana dva udeleženca raftinga (državljana ZDA) iz drugega čolna, oskrbeli so ju v ZD Tolmin.

Kot pojasnjujejo na policiji, je kasneje do izstopnega mesta prišel še prvi omenjeni čoln, na katerem so bili štirje udeleženci, ki so ostali na gumenjaku in z brega Soče pobrali še nekaj ponesrečenih udeležencev iz drugega čolna ter jih varno prepeljali do izstopnega mesta v Trnovem ob Soči.

Policisti še naprej zbirajo obvestila, da bi ugotovili vse okoliščine včerajšnjega tragičnega dogodka.