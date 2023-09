Med raftanjem po Soči umrl tuji državljan, dva poškodovana

Danes dopoldne se je med raftanjem po reki Soči zgodila nesreča, v kateri je eden od udeležencev kljub nudenju prve pomoči oziroma oživljanju na kraju dogodka umrl, dva udeleženca pa sta bila telesno poškodovana, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policija je bila o nesreči na Soči pri naselju Trnovo ob Soči (občina Kobarid) obveščena ob 11.47. Po prvih podatkih se je nesreča zgodila med raftanjem po reki Soči od vstopne točke Boka (občina Bovec) proti izstopni točki Trnovo 1 pri naselju Trnovo ob Soči (občina Kobarid).

Poleg policistov in kriminalistov so na kraju tragične nesreče tudi druge pristojne službe: gorski reševalci GRS Tolmin, gasilci PGD Kobarid in reševalci NMP ZD Tolmin. Policija je o dogodku obvestila tudi okrožno državno tožilstvo in preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča v Novi Gorici ter druge pristojne inšpekcijske službe.

Okoliščine nesreče, v kateri je glede na doslej znane podatke umrl tuji državljan, policija še preiskuje, zbira dodatna obvestila in opravlja druga nujna preiskovalna dejanja. Več podrobnosti o nesreči bo širši javnosti posredovala po zaključku preiskave.