Ropar ji je voščil za dan žena in ji na glavo prislonil pištolo

Slovenski državljan Roman Stunković je na Hrvaškem obtožen, da je 8. marca 2017 prišel v zagrebško poslovalnico za odkup plemenitih kovin Moro&Kunst, uslužbenki z vrtnico voščil za dan žena, se predstavil z lažno osebno izkaznico, potem pa jo brutalno oropal. A ker zoper njega tudi v Sloveniji poteka več postopkov, mu sodijo v odsotnosti.



Naša država je že pred nekaj meseci odločila, da razvpitega roparja z vrtnico Romana Stunkovića, Slovenca z Velikega Obreža pri Dobovi, preda hrvaškim pravosodnim organom, a se to do pred kratkim ni zgodilo. Hrvaški mediji tako poročajo, da se bo, ko bodo pravnomočno zaključeni postopki v domovini – junija je bil v Krškem zaradi pečanja s konopljo obsojen na leto in devet mesecev zapora, v Celju pa mu sodijo, ker naj bi nekomu ukradel bančno kartico s PIN kodo in na veliko dvigal denar.