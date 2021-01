Roparja učitelja ni bilo na kranjsko sodišče

V nadaljevanju preberite:

Djemil Ala, ki bi moral včeraj sesti na zatožno klop zaradi sodelovanja pri ropu, med katerim je bil umorjen učitelj Pavle Zupan, na kranjsko okrožno sodišče ni prišel. Očitno je v rodni Makedonji, vprašanje pa je, ali bo prostovoljno prišel v Slovenijo. Pregon zoper njega sicer zastara leta 2034.



Rop, ki se je sprevrgel v umor, je bil nekaj časa neraziskan, nato pa so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada po informacijah avstrijskega policijskega ovaduha prišli na sled Tahqiju, Fidu in Banushiju. Sledile so aretacije in sojenje. Morilec Alban Thaqi je dobil 17 let zaporne kazni, ki pa mu jo je Višje sodišče po pritožbi pred tremi leti še zvišalo za pet let. Djemil Ala je po ropu izginil, iskali so ga torej z mednarodno tiralico, zanj je bil izdan evropski priporni nalog.