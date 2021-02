Roparji najraje obiščejo župnike v odročnih krajih

V nadaljevanju preberite:

Duhovnik župnije Rovte Logatec pa je 30. januarja v dnevni sobi gledal televizijo in zadremal. Okoli pol štirih zjutraj ga je predramil ropot. Odpravil se je do vhodnih vrat in pomislil, da okrog župnišča kolovrati mačka. Ko je odprl vrata, pa so ga neznanci začeli zasliševati, kjer je denar. Čez nekaj minut je bil nesrečni 72-letnik oropan, nemočno je ležal na tleh, saj so mu obiskovalci z usnjenim pasom zvezali roke na hrbtu, z njegovo kravato pa noge.