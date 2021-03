Še vedno ni jasno, kaj ga je gnalo v tak zločin

Moril naj bi prišteven

Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je včeraj nadaljeval predobravnavni narok zoper obtoženega Petra Gaspetija iz Škocjana pri Domžalah. Tožilstvo ga bremeni obtožbe, da je 13. junija 2019 z nožem brutalno umoril svoje najožje sorodnike, in sicer 74-letnega dedka Cirila Gaspetija, 81-letno babico Martino ter njunega invalidnega sina in svojega strica, 51-letnega Zvonka. Tako naj bi storil trojni umor na grozovit in zahrbten način.»Ugotovili smo, da je vstopil v hišo ter z večjim nožem, ki ga je prinesel s seboj, sorodnike večkrat zabodel v telo in tako porezal, da so na kraju dogodka izkrvaveli,« je po dogodku razlagal Valter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto PU Ljubljana. Nadaljeval je, da je storilec po dejanju poklical policijo, naznanil kaznivo dejanje ter policiste pričakal pred hišo in se brez upiranja predal. Zrinski je že tedaj pripomnil, da motiv za omenjeno grozljivo dejanje ni znan. »Ničesar o motivu še ne vemo.« In čeprav bo čez dobre tri mesece od dogodka minilo že dve leti, nič ne kaže, da bi lahko kaj več vedeli o motivu. Vsi, ki so Gaspetija zelo dobro ali pa le bežno poznali, torej od staršev do sosedov, so bili po njegovem dejanju povsem šokirani. Kaj takega ne le da niso nikoli pričakovali, ampak si tudi še danes ne znajo razložiti, kaj je bilo tisto, kar je mladeniča gnalo v tako hud zločin. Tudi krajani, ko so bili na kraju zločina, niso imeli slabih besed čez študenta. Stare starše in strica naj bi imel zelo rad in jim je pomagal. Tudi družina Gaspeti naj bi veljala za urejeno, zgledno, verno.V javnosti so po trojnem umoru krožile različne teorije, zakaj je to storil. Govorilo se je tudi o domnevni zameri zaradi dediščine, vendar je njegov zagovornik po uradni dolžnosti Anže Mlinarič že decembra lani na sodišče vložil izpis iz zemljiške knjige pokojne babice, s katerim želi dokazati, da obdolženi ni imel nobene koristi od te nepremičnine.Tako kot že decembra je bil Gaspeti tudi tokrat pred sodnico Marjeto Dvornik molčeč. Ves čas pa je tudi sedel povsem nepremično. Na nekatera vprašanja Dvornikove skoraj ni pomignil niti z glavo. Vse, kar je rekel, je bil le kratek »ja«, a si sodnica še s tem ni mogla pomagati. Težko si je predstavljala, kaj dejansko s tem potrjuje, saj ga je vprašala, ali naj na sodišče kot priče še enkrat pridejo tudi njegovi svojci, ali naj ne pridejo. Tožilka Maša Podlipnik se je pred tem strinjala, da bi lahko njihove izpovedi na sodišču le prebrali, saj so bile priče »že temeljito zaslišane v preiskavi«. Ker je Dvornikova tudi ob drugem vprašanju, ali si želi, da mu sodi petčlanski senat ali sodnica posameznica, ostala brez odgovora, pa čeprav je obtoženega pred tem lepo prosila, da naj vsaj pokima z glavo, da bo vedela, kaj si misli, je na koncu sklenila, da navedenih možnosti za hitrejše dokončanje postopka (torej le branje izpovedi že zaslišanih prič in sojenje brez senata) »ni možno uporabiti«.Gaspeti naj bi sicer trojni umor zagrešil v stanju prištevnosti, zato na konec sojenja čaka v priporu. A ker je bil že na prvem delu predobravnavnega naroka 22. decembra lani povsem neodziven, je sodnica naročila novo izvedeniško mnenje, s katerim je želela preveriti, ali je obtoženi sploh sposoben sedeti na sodišču in spremljati sojenje. Razložila je, da je izvedenec ugotovil, da ima Gaspeti res težave, zaradi katerih težko strnjeno in dlje časa spremlja sodne obravnave. Zato bodo lahko obravnave na dan trajale le štiri ure, pri čemer bo treba vsako uro narediti 15-minutni odmor. Med sojenjem pa bo lahko ves čas sedel.